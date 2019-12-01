Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 18:52:07

Los Reyes, Michoacán, 26 de noviembre de 2026.- La educación y la cultura son pilares para el desarrollo de las comunidades, afirmó el presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, al participar como invitado especial en la conmemoración del CIII Aniversario de las Misiones Culturales de la Región Zamora, realizada en la comunidad de Zacán.

Durante el encuentro, el alcalde destacó los 103 años de trayectoria de este programa educativo, que ha contribuido a transformar vidas mediante la enseñanza, la capacitación y la promoción cultural en distintas comunidades.

En su mensaje, reconoció el trabajo de docentes, promotores y de todas las personas que han mantenido viva esta labor, llevando conocimientos y herramientas que generan nuevas oportunidades para las familias.

Señaló que fortalecer la educación y preservar la cultura también significa mantener vivas las tradiciones, impulsar el talento de las comunidades y transmitir a las nuevas generaciones el orgullo por sus raíces.

Humberto Jiménez resaltó la importancia de que Zacán sea sede de esta celebración regional, que reúne historia, identidad y el compromiso de quienes trabajan por una sociedad con mayores oportunidades.

Finalmente señaló que el Gobierno Municipal de Los Reyes continuará respaldando las iniciativas que contribuyan al desarrollo educativo y cultural de sus comunidades, bajo la visión de un gobierno cercano a la gente y comprometido con su bienestar.