Humberto Jiménez Solís impulsa obras y gestiones para llevar justicia social a las comunidades indígenas de Los Reyes

Los Reyes, Michoacán, a 29 de octubre del 2026.- Con obras de infraestructura, rehabilitación de carreteras, construcción de pozos profundos y atención directa a las necesidades de la población, el presidente municipal, Humberto Jiménez Solís, refrendó el compromiso de su administración con el desarrollo de Los Reyes y sus comunidades originarias, al señalar que gobernar también significa trabajar para que ninguna comunidad se quede atrás.

Durante un encuentro con habitantes de la comunidad de San José, el alcalde destacó que su gobierno mantiene una agenda permanente de trabajo que combina la atención de las sesiones de Cabildo, recorridos por colonias y comunidades, ejecución de obras y gestiones ante instancias estatales y federales para conseguir mayores recursos y soluciones a las necesidades de la población.

Subrayó que cuando se habla de las comunidades indígenas se habla de justicia social, por lo que su administración ha destinado recursos y realizado gestiones para atender rezagos históricos, como la rehabilitación de carreteras que durante más de 20 años habían sido solicitadas por sus habitantes.

Como ejemplo, mencionó la participación municipal con más de 10 millones de pesos para la carretera que conecta Tsïrio con Tingüindín, una obra que beneficia también a varias comunidades como San Rafael y La Zarzamora, facilitando el tránsito de habitantes y productores que se desplazan hacia Zamora y otros puntos de la región.

Asimismo, destacó las aportaciones realizadas para la carretera Los Reyes-Sicuicho, que beneficia a comunidades como Pamatácuaro, San Luis, Santa Rosa, San Marcos y San Antonio, mediante un esfuerzo de coordinación para que el Gobierno del Estado también participara en la atención de esta necesidad regional.

En materia de infraestructura hidráulica, Humberto Jiménez recordó los avances en la excavación de pozos profundos para San Luis, San Isidro y Tsïrio, obras que representan alternativas para atender las necesidades de abastecimiento de agua de estas comunidades.

En ese contexto, manifestó que una de las gestiones prioritarias es conseguir que el pozo profundo para San José también se convierta en realidad, por lo que manifestó su confianza en Roberto Arias, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para respaldar el proyecto y avanzar en una solución para sus habitantes.

El presidente municipal enfatizó que el trabajo de su administración no se limita a las grandes obras, sino que también comprende apoyos a instituciones educativas, actividades deportivas, festividades comunitarias y personas que enfrentan problemas de salud, manteniendo una política de atención cercana y respaldo a las necesidades de la población.

Finalmente, reiteró que continuará tocando puertas y buscando la coordinación con los distintos órdenes de gobierno para conseguir más beneficios para Los Reyes y sus comunidades indígenas, al destacar que el desarrollo municipal debe construirse con unidad, responsabilidad y justicia social.

“Juntos hacemos la diferencia. Sigamos trabajando unidos, con amor y compromiso por el desarrollo de nuestro municipio y nuestras comunidades hermanas”, expresó Humberto Jiménez Solís.