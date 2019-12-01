Humberto Jiménez Solís entrega más de mil lentes a estudiantes de la Secundaria 18 de Marzo en Los Reyes, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 19:48:49
Los Reyes, Michoacán, a 10 de noviembre del 2025.- En un acto que refleja el compromiso de la administración municipal con la educación y la salud visual de la niñez, el presidente municipal Humberto Jiménez Solís encabezó la entrega de mil 163 lentes a estudiantes de la Escuela Secundaria 18 de Marzo, como parte del programa Ver Bien para Aprender Mejor.

Durante el evento, el alcalde destacó que este programa representa una acción concreta para fortalecer el proceso educativo de las y los estudiantes, al brindarles herramientas que contribuyen a su desarrollo académico y bienestar integral. “Cuando un estudiante ve mejor, aprende mejor”, subrayó.

Humberto Jiménez expresó que para él es importante regresar a la institución donde cursó sus estudios, y hacerlo ahora como servidor público comprometido con mejorar las condiciones educativas de las nuevas generaciones.

Ante autoridades escolares, alumnos, padres de familia y la presidenta honoraria del DIF Municipal, Evangelina Solís señaló que apoyar la salud visual de la comunidad estudiantil es una inversión directa en su futuro y en el progreso de Los Reyes.

Asimismo, reconoció el esfuerzo conjunto de las autoridades educativas, docentes y padres de familia, quienes han contribuido a identificar y atender oportunamente los casos de niñas, niños y jóvenes con necesidades visuales.

El presidente municipal reiteró que su administración continuará impulsando acciones que fortalezcan la educación y el bienestar de la niñez y juventud, convencido de que una mejor visión es también una mejor oportunidad para construir un futuro con más aprendizaje, desarrollo y esperanza para Los Reyes.

