Los Reyes, Michoacán, a 22 de noviembre de 2026.- La historia de México cobra vida cuando las nuevas generaciones y las familias se apropian de sus tradiciones y participan en las celebraciones que dan identidad a nuestro país, destacó el presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, durante el desfile cívico-deportivo por el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, en el que estuvo acompañado por el diputado Octavio Ocampo y contó con una amplia participación de la ciudadanía.

Las calles de Los Reyes se llenaron de color, entusiasmo y orgullo patrio con la presencia de instituciones educativas, contingentes deportivos y familias que se sumaron a esta conmemoración, haciendo de la jornada una verdadera expresión de convivencia y participación comunitaria.

El alcalde destacó que el 20 de noviembre de 1910 marcó el inicio de una lucha histórica por la justicia social, la democracia y los derechos del pueblo mexicano, cuyos ideales siguen siendo parte fundamental de la construcción de un país con mayores oportunidades.

Asimismo, reconoció el compromiso de las instituciones educativas, docentes, estudiantes y organizadores que hicieron posible el desfile, así como la participación de las familias que acudieron a disfrutar de esta tradición y contribuyeron a darle realce a la celebración.

Humberto Jiménez Solís señaló que mantener viva la memoria de la Revolución Mexicana significa transmitir a niñas, niños y jóvenes el valor de nuestra historia, el esfuerzo de quienes lucharon por transformar al país y la importancia de preservar los principios que fortalecen nuestra identidad como mexicanos.

Finalmente, agradeció a todas las personas que hicieron posible esta conmemoración y destacó que la gran respuesta de la ciudadanía demuestra que en Los Reyes existe orgullo por sus raíces, sus tradiciones y su historia, valores que merecen seguir fortaleciéndose desde las familias, las escuelas y la comunidad.