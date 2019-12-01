Humberto Jiménez Solís convoca a las familias de Los Reyes a compartir la magia del Día de Reyes

Humberto Jiménez Solís convoca a las familias de Los Reyes a compartir la magia del Día de Reyes
Fecha: 5 de Enero de 2026
Los Reyes, Michoacán, a 5 de enero de 2026.- Como una forma de refrendar el compromiso con la niñez y las tradiciones que unen a las familias, el presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, invita a la población a participar en la celebración del Día de Reyes, un evento pensado para regalar sonrisas y momentos inolvidables a las niñas y los niños del municipio.

El alcalde destacó que estas actividades buscan crear espacios de alegría y cercanía entre las familias, donde la ilusión y la convivencia se convierten en herramientas para fortalecer el tejido social y llevar alegría a los menores.

La celebración contará con sorpresas, regalos y dinámicas especiales dirigidas a las niñas y los niños, en un ambiente lleno de entusiasmo y espíritu familiar, que permitirá compartir una tarde diferente y significativa.

El evento se llevará a cabo en el Auditorio Municipal, este 6 de enero a partir de las 5:00 de la tarde, por lo que el Gobierno Municipal invita a todas las familias a sumarse y disfrutar juntas de esta fecha tan especial.

Finalmente, Humberto Jiménez Solís refrendó que su administración continuará trabajando con cercanía y sensibilidad social, impulsando acciones que pongan en el centro a las familias y a la niñez, bajo la convicción de ser Un Gobierno con Corazón.

