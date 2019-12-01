Humberto Jiménez refrenda su compromiso con la educación en graduación de la Primaria 12 de Octubre

Humberto Jiménez refrenda su compromiso con la educación en graduación de la Primaria 12 de Octubre
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 22:41:30
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Los Reyes, Michoacán, a 6 de Julio de 2026.– Reafirmando su compromiso con la educación y el desarrollo de la niñez reyense, el presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez, asistió en su calidad de presidente municipal y como invitado de honor a la ceremonia de graduación de la Escuela Primaria 12 de Octubre, donde acompañó a las y los alumnos que culminaron con éxito una importante etapa de su formación académica.

Durante el acto protocolario, Humberto Jiménez presidente municipal felicitó a las y los egresados por este importante logro, reconociendo el esfuerzo, la dedicación y la perseverancia que los llevaron a concluir sus estudios de educación primaria. Asimismo, destacó la invaluable labor del personal docente y el acompañamiento de las madres, padres de familia y tutores en la formación de las nuevas generaciones.

En su mensaje, Humberto Jiménez exhortó a las y los estudiantes a continuar preparándose con entusiasmo, responsabilidad y disciplina, recordándoles que la educación representa la herramienta más valiosa para construir un mejor futuro y alcanzar cada una de sus metas.

Con su presencia como presidente municipal e invitado de honor en esta significativa ceremonia, Humberto Jiménez reiteró el compromiso del Gobierno Municipal de Los Reyes de seguir impulsando acciones que fortalezcan la educación y respalden el desarrollo integral de la niñez y la juventud del municipio.

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