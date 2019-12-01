Humberto Jiménez refrenda su compromiso con la educación en graduación de la Primaria 12 de Octubre

Los Reyes, Michoacán, a 6 de Julio de 2026.– Reafirmando su compromiso con la educación y el desarrollo de la niñez reyense, el presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez, asistió en su calidad de presidente municipal y como invitado de honor a la ceremonia de graduación de la Escuela Primaria 12 de Octubre, donde acompañó a las y los alumnos que culminaron con éxito una importante etapa de su formación académica.

Durante el acto protocolario, Humberto Jiménez presidente municipal felicitó a las y los egresados por este importante logro, reconociendo el esfuerzo, la dedicación y la perseverancia que los llevaron a concluir sus estudios de educación primaria. Asimismo, destacó la invaluable labor del personal docente y el acompañamiento de las madres, padres de familia y tutores en la formación de las nuevas generaciones.

En su mensaje, Humberto Jiménez exhortó a las y los estudiantes a continuar preparándose con entusiasmo, responsabilidad y disciplina, recordándoles que la educación representa la herramienta más valiosa para construir un mejor futuro y alcanzar cada una de sus metas.

Con su presencia como presidente municipal e invitado de honor en esta significativa ceremonia, Humberto Jiménez reiteró el compromiso del Gobierno Municipal de Los Reyes de seguir impulsando acciones que fortalezcan la educación y respalden el desarrollo integral de la niñez y la juventud del municipio.