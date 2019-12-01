Humberto Jiménez refrenda su compromiso con la educación al apadrinar generación de preescolar en Los Reyes

Humberto Jiménez refrenda su compromiso con la educación al apadrinar generación de preescolar en Los Reyes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Junio de 2026 a las 20:39:57
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Los Reyes, Michoacán, 30 de junio de 2026.- En un ambiente de alegría, orgullo y emotividad, el presidente municipal Humberto Jiménez asistió como padrino de generación a la ceremonia de graduación de las niñas y los niños del Jardín de Niños José Francisco Trinidad Salgado Rentería, acompañando a las familias y al personal docente en este importante momento.

Durante el acto cívico y académico, el alcalde felicitó a las y los egresados por culminar una de las etapas más importantes de su formación, al tiempo que reconoció el esfuerzo de las maestras, maestros y padres de familia por brindarles las herramientas necesarias para su desarrollo.

Como padrino de generación, Humberto Jiménez dirigió un mensaje de motivación a las y los pequeños, invitándolos a continuar preparándose con entusiasmo, disciplina y valores para alcanzar sus metas, reiterando además el compromiso del Gobierno Municipal con el fortalecimiento de la educación.

La ceremonia concluyó con la entrega de reconocimientos, fotografías del recuerdo y muestras de cariño por parte de la comunidad educativa, haciendo de esta graduación un momento inolvidable para las y los estudiantes que hoy inician una nueva etapa en su camino escolar.

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