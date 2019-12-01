Humberto Jiménez refrenda su compromiso con la educación al apadrinar generación de preescolar en Los Reyes

Los Reyes, Michoacán, 30 de junio de 2026.- En un ambiente de alegría, orgullo y emotividad, el presidente municipal Humberto Jiménez asistió como padrino de generación a la ceremonia de graduación de las niñas y los niños del Jardín de Niños José Francisco Trinidad Salgado Rentería, acompañando a las familias y al personal docente en este importante momento.

Durante el acto cívico y académico, el alcalde felicitó a las y los egresados por culminar una de las etapas más importantes de su formación, al tiempo que reconoció el esfuerzo de las maestras, maestros y padres de familia por brindarles las herramientas necesarias para su desarrollo.

Como padrino de generación, Humberto Jiménez dirigió un mensaje de motivación a las y los pequeños, invitándolos a continuar preparándose con entusiasmo, disciplina y valores para alcanzar sus metas, reiterando además el compromiso del Gobierno Municipal con el fortalecimiento de la educación.

La ceremonia concluyó con la entrega de reconocimientos, fotografías del recuerdo y muestras de cariño por parte de la comunidad educativa, haciendo de esta graduación un momento inolvidable para las y los estudiantes que hoy inician una nueva etapa en su camino escolar.