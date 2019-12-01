Humberto Jiménez no descarta buscar la reelección en Los Reyes

Humberto Jiménez no descarta buscar la reelección en Los Reyes
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2026 a las 16:19:12
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Morelia, Michoacán, 9 de octubre de 2026.- El presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, dijo que tiene interés en contender por la reelección en 2027, aunque señaló que por ahora está enfocado en su responsabilidad al frente del Ayuntamiento.

“Si la reelección fuera parte del gusto de la ciudadanía, claro que lo haría con todo el gusto”, expresó. Aseguró que habitantes del municipio le han planteado la posibilidad de que busque un nuevo periodo.

El alcalde indicó que la decisión se tomará conforme avance el escenario político rumbo al próximo proceso electoral. “Ahorita estoy dedicado a entregarle resultados a mi pueblo”, afirmó.

Sobre el partido con el que competiría, Jiménez Solís señaló que las definiciones sobre posibles alianzas siguen pendientes. Dijo que en Los Reyes mantiene coordinación con grupos de Morena y consideró posible una alianza entre ese partido y el PRD.

No obstante, aclaró que esperará las decisiones de la  dirigencia del PRD, partido al que pertenece.

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