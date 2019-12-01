Humberto Jiménez invita a disfrutar las tradiciones y actividades del Día de Muertos en Los Reyes

Los Reyes, Michoacán, 31 de octubre del 2026.– Con un llamado a preservar las raíces, fortalecer la identidad cultural y aprovechar cada momento de la vida, el presidente municipal, Humberto Jiménez Solís, acompañó a la comunidad del Colegio de Bachilleres en la tradicional Marcha de Ánimas, una celebración que reunió a jóvenes y familias en torno a las costumbres del Día de Muertos.

Durante su mensaje, el alcalde destacó la importancia de ver a las nuevas generaciones participar en actividades que promueven la cultura y las tradiciones de Michoacán, al tiempo que reconoció el trabajo del director del plantel por impulsar tanto el crecimiento académico como la formación cultural de sus estudiantes.

Humberto Jiménez compartió una reflexión sobre el significado de estas fechas y recordó que la vida transcurre rápidamente, por lo que invitó a valorar a la familia, abrazar a los seres queridos y procurar que cada persona deje un bonito recuerdo a través de sus acciones.

Además señaló que el Día de Muertos también es una oportunidad para celebrar la vida y mantener presente a quienes siguen viviendo en la memoria y el corazón.

Asimismo, convocó a las familias a continuar disfrutando de la programación cultural preparada por el Ayuntamiento para este fin de semana, con presentaciones artísticas, danzas tradicionales, música mexicana, altares y actividades que acercan a los asistentes a la riqueza cultural de Michoacán.

Para este sábado 31 de octubre, a partir de las 19:00 horas, en los estrados de la Presidencia Municipal se presentarán la Danza de Aguadoras de Uruapan, la Danza de los Viejitos de Jarácuaro, el monólogo de La Catrina y música tradicional mexicana.

El domingo 1 de noviembre continuará la fiesta cultural con la Danza de los Viejitos de Jarácuaro, la Danza del Pescado y Mariposas, además de música tradicional y sones de Apatzingán, también a partir de las 19:00 horas.

Para el lunes 2 de noviembre, el Gobierno Municipal realizará la caminata El Camino de la Luz, cuyo punto de encuentro será el Obelisco a las 18:30 horas. Se invita a los participantes a llevar una veladora y una fotografía de sus seres queridos para iluminar simbólicamente el camino en su memoria.

Al llegar a la plaza principal, las actividades continuarán con la presentación de la Danza de los Viejitos de Charapan, la Danza de las ollas de Patamban, el concurso de catrinas y catrines y la participación de Evolet y el grupo Pro danzar.

El presidente municipal reiteró la invitación a habitantes y visitantes para recorrer Los Reyes, disfrutar de sus altares, su decoración y sus expresiones artísticas, y ser parte de una celebración que mantiene vivas las tradiciones y fortalece la identidad de las nuevas generaciones.