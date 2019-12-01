Humberto Jiménez inspira a una nueva generación a soñar en grande

Los Reyes, Michoacán, a 9 de julio de 2026.– En un ambiente de orgullo, alegría y celebración, el presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez, acompañó a las y los egresados del CBTa No. 49 durante su ceremonia de clausura, agradeciendo la invitación para compartir con ellos este momento tan significativo en el cierre de su formación académica.

Ante estudiantes, docentes y familias, el alcalde felicitó a las y los graduados por concluir con éxito una importante etapa de su vida, reconociendo el esfuerzo, la perseverancia y el compromiso que demostraron para alcanzar esta meta. De igual manera, destacó el invaluable respaldo de quienes los acompañaron a lo largo de este camino.

Al dirigir su mensaje, Humberto Jiménez invitó a las y los jóvenes a soñar en grande, abrir sus alas y nunca dejar de creer en sí mismos, recordándoles que el verdadero éxito siempre llega cuando cada paso se da con pasión, entrega y el corazón puesto en lo que se hace.

Con su participación en esta ceremonia, el presidente municipal reiteró el compromiso del Gobierno de Los Reyes de seguir impulsando acciones que fortalezcan la educación y generen mayores oportunidades para la juventud, deseando a las y los egresados el mayor de los éxitos en la nueva etapa que hoy comienza.