Humberto Jiménez impulsa mejores vialidades para los reyenses: Obras Públicas reanuda el emparejamiento de calles

Los Reyes, Michoacán, 3 de julio de 2026.- Por indicaciones del Presidente Municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez, la Dirección de Obras Públicas reanudó los trabajos de emparejamiento de calles en distintos puntos del municipio, reafirmando el compromiso de la administración con el mejoramiento de la infraestructura urbana y el bienestar de las familias reyenses.

En esta etapa, las labores se realizaron en la calle Venus, de la colonia El Sol, así como en la calle Río Agua Blanca, ubicada en la colonia Praderas de Itzícuaro, donde se llevaron a cabo acciones para mejorar las condiciones de tránsito y brindar vialidades más seguras y funcionales para la ciudadanía.

Estos trabajos son resultado del esfuerzo coordinado entre el Presidente Municipal, Humberto Jiménez, y el director de Obras Públicas, Víctor Argüello, quienes mantienen una estrategia permanente para atender las necesidades prioritarias de las colonias y comunidades del municipio.

El alcalde reiteró que su administración continuará impulsando acciones que contribuyan a la rehabilitación de calles y caminos, respondiendo a las solicitudes de la población y fortaleciendo la infraestructura urbana para elevar la calidad de vida de las familias reyenses.