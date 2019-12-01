Humberto Jiménez impulsa mejores vialidades para los reyenses: Obras Públicas reanuda el emparejamiento de calles

Humberto Jiménez impulsa mejores vialidades para los reyenses: Obras Públicas reanuda el emparejamiento de calles
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Julio de 2026 a las 16:17:00
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Los Reyes, Michoacán, 3 de julio de 2026.- Por indicaciones del Presidente Municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez, la Dirección de Obras Públicas reanudó los trabajos de emparejamiento de calles en distintos puntos del municipio, reafirmando el compromiso de la administración con el mejoramiento de la infraestructura urbana y el bienestar de las familias reyenses.

En esta etapa, las labores se realizaron en la calle Venus, de la colonia El Sol, así como en la calle Río Agua Blanca, ubicada en la colonia Praderas de Itzícuaro, donde se llevaron a cabo acciones para mejorar las condiciones de tránsito y brindar vialidades más seguras y funcionales para la ciudadanía.

Estos trabajos son resultado del esfuerzo coordinado entre el Presidente Municipal, Humberto Jiménez, y el director de Obras Públicas, Víctor Argüello, quienes mantienen una estrategia permanente para atender las necesidades prioritarias de las colonias y comunidades del municipio.

El alcalde reiteró que su administración continuará impulsando acciones que contribuyan a la rehabilitación de calles y caminos, respondiendo a las solicitudes de la población y fortaleciendo la infraestructura urbana para elevar la calidad de vida de las familias reyenses.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Preparan operativo en Querétaro ante posibles festejos por triunfo de la Selección de México
Encuentran sin vida a hombre de 77 años en Pátzcuaro; tenía ficha de búsqueda
Afectados por bloqueos carreteros del pasado 22 de febrero siguen en la incertidumbre
Detienen a hombre acusado de agredir durante meses a su propio padre en La Piedad, Michoacán
Más información de la categoria
Con Fanny Arreola, Apatzingán, Michoacán, se convierte en un campo minado; Ejército asegura casi tres explosivos al día y desactiva más de 620 en menos de un año
Defensa ha desactivado más de 600 dispositivos explosivos en Michoacán: general Trevilla
FGEQ ejecuta 10 cateos simultáneos en San Juan del Río; siete personas fueron detenidas
Sheinbaum reconoce que Morón fue víctima de una injusticia en 2021, la historia pondrá las cosas en su lugar: JC Barragán
Comentarios