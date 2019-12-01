Humberto Jiménez impulsa la medicina tradicional purépecha a través de talleres en Los Reyes, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 19:37:38

Los Reyes, Michoacán, a 27 de octubre del 2025.- El fortalecimiento de la cultura y las tradiciones purépechas es una prioridad para el Gobierno Municipal encabezado por el presidente Humberto Jiménez Solís, quien impulsa acciones que contribuyen al bienestar físico, emocional y espiritual de las familias reyenses, como es a través de los talleres de medicina tradicional.

En este contexto, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social Municipal que preside Liliana Jiménez, se llevó a cabo una jornada de medicina tradicional purépecha, donde mujeres y hombres de la comunidad compartieron conocimientos ancestrales que siguen vigentes y continúan sanando cuerpo y espíritu.

El presidente municipal destacó que estas actividades fortalecen la identidad colectiva y fomentan la unión comunitaria. “Cada hierba, cada técnica y cada palabra compartida representan siglos de sabiduría que debemos cuidar y transmitir a las nuevas generaciones”, expresó Humberto Jiménez.

Asimismo, reconoció el trabajo de quienes mantienen viva la medicina tradicional, al señalar que estas prácticas complementan la salud moderna y refuerzan la conexión con la naturaleza y los valores de respeto, equilibrio y solidaridad propios del pueblo purépecha.

En ese sentido, refirió que los talleres de medicina tradicional han sido exitosos y reconoció el trabajo de todas y todos los que participan en estas actividades.

Hizo referencia al valor de estas prácticas como parte del patrimonio cultural de los pueblos originarios, destacando que la medicina tradicional purépecha representa sabiduría, identidad y comunidad, y que su preservación contribuye a la salud integral y al bienestar social.