Humberto Jiménez impulsa la economía social y la capacitación ciudadana en Los Reyes, Michoacán

Los Reyes, Michoacán, a 5 de noviembre del 2025.– Con una visión clara de desarrollo y bienestar para todos los sectores de la sociedad, el presidente municipal Humberto Jiménez Solís puso en marcha dos capacitaciones enfocadas en economía social y formación de cooperativas, acciones que reflejan el firme compromiso de su gobierno para fortalecer la economía local y generar nuevas oportunidades productivas.

Las actividades se realizaron en coordinación con la Dirección de Desarrollo Económico Municipal, brindando a las y los asistentes herramientas esenciales para consolidar proyectos emprendedores y fomentar la participación comunitaria en modelos económicos autosustentables.

La primera capacitación tuvo lugar en el Colegio de Bachilleres, Plantel Los Reyes, dirigida a jóvenes de quinto semestre, quienes recibieron conocimientos para potenciar sus ideas de negocio y convertirse en agentes activos del desarrollo económico del municipio.

La segunda capacitación se desarrolló en la Casa de la Cultura y fue abierta al público en general, promoviendo que más familias puedan integrarse a proyectos cooperativos que impulsen ingresos, productividad y progreso colectivo.

El presidente Humberto Jiménez Solís destacó que estas acciones reflejan un Gobierno con corazón, que escucha, acompaña y brinda herramientas reales para que las y los reyenses construyan un mejor futuro. “Queremos que nuestra gente crezca, que nuestros jóvenes tengan oportunidades y que las familias puedan generar bienestar desde sus propias capacidades. En Los Reyes estamos trabajando unidos por un municipio más fuerte y próspero”, subrayó.