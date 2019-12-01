Humberto Jiménez impulsa al fútbol femenil y fortalece el tejido social

Los Reyes, Michoacán, a 15 de julio 2026.– Como parte de las acciones para fortalecer el deporte y respaldar el talento de las mujeres deportistas del municipio, el presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez, encabezó la entrega de uniformes a un equipo de fútbol femenil, donados por la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (CECUFID).

Acompañado por el director del Deporte Municipal, Armando Santillán, el alcalde hizo entrega del apoyo, destacando la importancia de seguir impulsando el deporte como una herramienta de transformación social y de generar mejores condiciones para que las y los atletas continúen desarrollando su talento y representando con orgullo a Los Reyes.

Durante su mensaje, Humberto Jiménez señaló que el deporte desempeña un papel fundamental en la reconstrucción del tejido social, ya que fomenta valores como la disciplina, el respeto, el trabajo en equipo y la perseverancia. Asimismo, destacó que la práctica deportiva contribuye al bienestar integral de las y los jóvenes, al promover tanto la salud mental como la salud física, brindándoles espacios positivos para su desarrollo personal.

Con esta entrega, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir gestionando apoyos y trabajando de la mano con instituciones como la CECUFID para acercar más oportunidades a las y los deportistas reyenses, fortaleciendo el deporte en todas sus disciplinas e impulsando la participación de las mujeres en el ámbito deportivo.