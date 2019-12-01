Humberto Jiménez impulsa a una nueva generación de bachilleres a seguir conquistando sus sueños

Los Reyes, Michoacán, a 8 de julio de 2026.– Reafirmando su compromiso con la educación y el desarrollo de la juventud reyense, el presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez, acompañó a las y los estudiantes del Colegio de Bachilleres Plantel Los Reyes, generación “Dr. Raúl Jiménez Castellanos”, durante su ceremonia de clausura, compartiendo con ellos un momento que marca el cierre de una importante etapa académica y el inicio de nuevos desafíos.

Durante el acto, el alcalde felicitó a las y los egresados por el esfuerzo, la constancia y la dedicación que los llevaron a alcanzar esta meta, reconociendo también el respaldo invaluable de sus familias, docentes y de todas las personas que los acompañaron a lo largo de su formación.

En su mensaje, Humberto Jiménez invitó a las y los jóvenes a agradecer a quienes siempre estuvieron a su lado, pero, sobre todo, a reconocer el valor de su propio esfuerzo, compromiso y perseverancia, recordándoles que cada logro alcanzado es resultado del trabajo y la determinación que han demostrado.

Asimismo, reiteró que las puertas del Gobierno Municipal permanecerán abiertas para seguir respaldando a la juventud reyense, asegurándoles que siempre contarán con un aliado para continuar preparándose, perseguir sus metas y construir un futuro lleno de oportunidades.

Con su participación en esta ceremonia, Humberto Jiménez refrendó el compromiso de la administración municipal de seguir impulsando acciones que fortalezcan la educación y brinden mayores oportunidades de desarrollo a las nuevas generaciones de Los Reyes.