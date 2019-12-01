Humberto Jiménez gestiona más obras y apoyos para las comunidades de Los Reyes, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 19:26:28

Morelia, Michoacán a 30 de octubre del 2025.- Con el compromiso firme de seguir impulsando el desarrollo de Los Reyes, el presidente municipal Humberto Jiménez Solís realizó una visita de trabajo a la capital del estado para gestionar más recursos y apoyos que beneficien directamente a las y los reyenses.

El alcalde destacó que una de las principales solicitudes presentadas fue la atención al ramal que conduce a la comunidad de San Rafael, una vía de gran importancia para la movilidad y el acceso a servicios básicos de la población.

“Seguimos trabajando para que nuestro hermoso municipio tenga las mejores condiciones en infraestructura. En esta ocasión vinimos a Morelia a solicitar apoyo para nuestras comunidades, en específico en el ramal a San Rafael. Unidos y organizados lo estamos logrando”, expresó Humberto Jiménez Solís.

Además, el presidente municipal informó que se están gestionando más obras y proyectos productivos, así como recursos para fortalecer el sector educativo y de salud, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias y promover un desarrollo integral en todo el municipio.

Con estas gestiones, reiteró su compromiso de seguir trabajando con responsabilidad, cercanía y resultados para construir un municipio con más oportunidades para todos.