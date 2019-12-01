Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2026 a las 21:56:26

Los Reyes, Michoacán, a 27 de noviembre de 2026.- Para avanzar en una solución a la falta de agua que durante 30 años han solicitado las familias de San Isidro, el presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, acompañó a habitantes de esta comunidad ante la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en Morelia, para dar seguimiento a los trámites de autorización para la excavación de un pozo profundo.

El alcalde señaló que esta gestión responde a una demanda histórica de los habitantes, quienes durante tres décadas han solicitado una alternativa que les permita contar con un suministro de agua para sus hogares.

Durante la visita a las oficinas de CONAGUA, se revisó el procedimiento correspondiente para avanzar en la solicitud, con el propósito de que el proyecto pueda concretarse y beneficiar directamente a las familias de San Isidro.

Humberto Jiménez Solís destacó que su gobierno mantiene el compromiso de acompañar a las comunidades en sus necesidades más apremiantes y realizar las gestiones necesarias ante las instancias correspondientes.

Subrayó que resolver demandas históricas requiere voluntad, trabajo conjunto y coordinación entre autoridades y ciudadanía, por lo que reiteró su disposición de seguir impulsando las acciones que estén al alcance del Ayuntamiento.

“Estamos haciendo lo que está en nuestras manos y un poco más, porque hay resultados que solamente se alcanzan trabajando en equipo”, expresó el presidente municipal.