Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2026 a las 17:03:17

Los Reyes, Michoacán, a 16 de noviembre del 2026.- Todas las comunidades cuentan y merecen ser escuchadas, atendidas y respaldadas con acciones concretas, afirmó el presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, al realizar la entrega de una patrulla a la comunidad de Tata Lázaro, con el propósito de fortalecer la seguridad y tranquilidad de sus habitantes.

El alcalde destacó que esta entrega representa un paso importante para la localidad, que decidió avanzar hacia el autogobierno y la administración directa de sus recursos, por lo que reiteró que el Ayuntamiento mantendrá su acompañamiento durante este proceso para contribuir a que cuente con las condiciones necesarias para consolidar una administración comunitaria sólida y responsable.

Humberto Jiménez señaló que el compromiso con Tata Lázaro no termina con la entrega de la unidad, ya que se mantendrá el trabajo coordinado en temas como la recolección de basura, los servicios públicos y otras necesidades que requieren atención conjunta.

Subrayó que, aunque la comunidad avance hacia su autonomía, el municipio seguirá tendiéndole la mano para contribuir a su desarrollo.

Asimismo, reconoció el respaldo del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y del secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, César Edwin Sánchez Coria, por sumar esfuerzos para fortalecer las condiciones de seguridad en las comunidades de Los Reyes.

El presidente municipal destacó que el acompañamiento a Tata Lázaro responde a una visión de gobierno sin distinciones, donde todas las localidades tienen derecho a mejorar sus condiciones de vida y contar con servicios, infraestructura y seguridad.

Añadió que el proceso de autogobierno implica una gran responsabilidad y que su administración estará cerca para contribuir a que esta nueva etapa se desarrolle de manera adecuada.

Finalmente, Humberto Jiménez reiteró que continuará trabajando de la mano con las comunidades, el Gobierno del Estado y las autoridades comunitarias, convencido de que la coordinación y el respeto a la autonomía permiten generar mejores condiciones de bienestar y por ello, Tata Lázaro cuenta con el respaldo de un gobierno municipal cercano, que escucha y acompaña a su gente.