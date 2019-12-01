Humberto Jiménez fortalece gestión municipal con capacitación sobre FORTAMUN 2026

Los Reyes, Michoacán, a 4 de febrero de 2026.- Con el objetivo de garantizar un manejo responsable, transparente y eficiente de los recursos públicos, el presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, participó en una jornada de actualización sobre los lineamientos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 2026, realizada en Casa Michoacán.

El alcalde destacó que la preparación constante de quienes integran el gobierno municipal es fundamental para ofrecer mejores resultados a la ciudadanía, por lo que reconoció el apoyo del gobierno estatal en la materia.

Subrayó que conocer a fondo las reglas de operación y los nuevos criterios del FORTAMUN permite planear con mayor precisión las acciones que impactan directamente en servicios públicos, seguridad y obras prioritarias para el municipio.

“La capacitación y la actualización permanente son clave para un buen gobierno. Nuestro compromiso es que Los Reyes cuente con los recursos necesarios y que cada peso se traduzca en beneficios reales para la gente”, expresó Humberto Jiménez, tras subrayar que su responsabilidad de encabezar una administración que trabaja con orden, planeación y visión a futuro.

El presidente municipal señaló que este tipo de encuentros fortalecen la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, lo que se refleja en una mejor gestión y en mayores oportunidades para impulsar proyectos que transformen la calidad de vida de las y los reyenses.

Asimismo dijo que con acciones firmes y una gestión constante, el Gobierno Municipal de Los Reyes refrenda su compromiso de seguir construyendo un municipio con más desarrollo, mejores servicios y resultados que se sienten en cada comunidad.