Humberto Jiménez fortalece el apoyo social con entrega de cobijas a familias vulnerables en Los Reyes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Diciembre de 2025 a las 21:00:54

Los Reyes, Michoacán, a 18 de diciembre del 2025.– Con el objetivo de brindar abrigo y bienestar a la población que más lo necesita, el presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, recibió la donación de cobijas por parte de la Fundación Merza “Huellas que Trascienden” y dio inicio de manera inmediata a su entrega en favor de las familias más vulnerables del municipio.

El alcalde señaló que estas acciones permiten atender de manera directa las necesidades más sensibles de la ciudadanía, especialmente durante la temporada invernal, cuando el frío representa un riesgo para niñas, niños, personas adultas mayores y familias en situación de vulnerabilidad.

Humberto Jiménez Solís agradeció el respaldo de Grupo Merza y de su fundación, destacando que su compromiso social es un ejemplo de solidaridad y responsabilidad compartida que impacta positivamente en la población.

Asimismo, subrayó que el trabajo coordinado entre el gobierno municipal y la iniciativa privada es fundamental para fortalecer el tejido social y generar mejores condiciones de vida para las y los habitantes de Los Reyes.

“El amor transforma vidas y cuando se trabaja con el corazón, las huellas sí trascienden”, expresó el Presidente Municipal, al reiterar que su administración mantiene una visión humana y cercana a la ciudadanía.

El alcalde subrayó que el Ayuntamiento de Los Reyes tiene el firme compromiso de seguir impulsando programas y alianzas que promuevan un municipio más solidario, justo y con mayores oportunidades para todas y todos.

En ese sentido, dio a conocer que aunado a estas acciones, a través del DIF Municipal que encabeza, Evangelina Solís se están distribuyendo distintos apoyos a las familias como cobijas.