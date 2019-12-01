Hugo Rangel promueve reforma para reconocer la diversidad familiar en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 15 de octubre del 2025.- El diputado Hugo Rangel Vargas, en compañía de la Dip. Fabiola Alanís y la Dip. Emma Rivera, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado la iniciativa “Adriana, Jesica y Adriel”, la primera legislación secundaria derivada de la reciente reforma al artículo 1º de la Constitución de Michoacán, que prohíbe toda forma de discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género.

La propuesta modifica los artículos 53, 68 y 334 del Código Familiar del Estado para garantizar que las hijas e hijos de parejas del mismo sexo puedan ser reconocidos y registrados por ambos padres o madres, en igualdad de condiciones que las familias heterosexuales. Con ello, se elimina un vacío legal que por años ha dejado a cientos de niñas y niños en situación de vulnerabilidad jurídica y emocional.

El diputado petista explicó que la reforma reconoce la voluntad parental como base del derecho a la filiación, en concordancia con criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que señalan que el interés superior de la niñez debe estar por encima de cualquier prejuicio.

“Se trata de poner la ley a la altura de la realidad, y de reconocer que todas las familias merecen el mismo respeto y protección del Estado”, señaló el legislador petista.

La iniciativa fue suscrita por diputadas y diputados de distintas fuerzas políticas: Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México y Partido de la Revolución Democrática, así como por colectivos y asociaciones de la comunidad LGBTIQ+, entre ellos Pride Michoacán, Responde Diversidad A.C. y Michoacán es Diversidad, quienes acompañaron el proceso y aportaron sus experiencias.

“Este paso representa un avance histórico en la lucha por la igualdad y los derechos humanos en Michoacán”, concluyó, Hugo Rangel.