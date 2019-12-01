Hugo Rangel presenta iniciativa para atender, con enfoque de vulnerabilidad, a las juventudes 

Morelia, Michoacán, a 25 de febrero del 2026.- El diputado Hugo Rangel Vargas presentó ante el pleno una iniciativa de reforma al Código de Justicia Especializada para Adolescentes del Estado, esto frente a lo que calificó como “una compleja ola de violencia y en el que el crimen organizado disputa activamente el futuro de las juventudes a través del dinero fácil y la falsa promesa de pertenencia”.

Desde la máxima tribuna, el legislador petista cuestionó: “¿vamos a seguir castigando las consecuencias o vamos a atrevernos a transformar las causas?” Además de sentenciar que: “esta propuesta parte de una premisa clara; las y los adolescentes en conflicto con la ley son, en la mayoría de los casos, víctimas previas de abandono, violencia y exclusión”.

La reforma incorpora el enfoque de vulnerabilidad estructural como principio rector, obligando a las autoridades a identificar si la conducta del adolescente está vinculada con pobreza extrema, violencia familiar, exclusión educativa, discriminación o participación forzada en dinámicas delictivas.

Asimismo, establece la reconstrucción del tejido social como eje de toda intervención pública, priorizando la reparación colectiva, la prevención de reincidencia y la integración comunitaria. “Antes de que un joven fallara a la ley, la ley y el Estado ya le habían fallado a él”, afirmó Rangel, al advertir que criminalizar sin atender el contexto es perpetuar la desigualdad.

El núcleo de la iniciativa es la creación de un Programa Estatal de Vivienda Temporal para Adolescentes, con estándares claros de habitabilidad, supervisión profesional y prohibición expresa de cualquier práctica punitiva encubierta. Se reforman los artículos 4, 54, 57 y 93, y se adicionan los artículos 150 Bis al 150 Septies para garantizar acceso a vivienda digna a quienes carezcan de hogar seguro, provengan de entornos de violencia grave o requieran un espacio alternativo para cumplir medidas socioeducativas.

La estancia no tendrá carácter disciplinario y deberá garantizar atención psicológica, continuidad educativa, actividades formativas y acompañamiento comunitario. “Se plantean espacios de transición, de reconstrucción, de reinserción real”, puntualizó el legislador.

La propuesta también establece obligaciones presupuestales progresivas y no regresivas para el Ejecutivo estatal y los ayuntamientos, quienes deberán etiquetar recursos específicos para vivienda temporal, programas restaurativos y reconstrucción comunitaria.

En ese sentido, Rangel señaló además que, la reforma dialoga con el lanzamiento del programa federal “Jóvenes Transformando México”, al considerar que la prevención y la reinserción deben articularse como una estrategia integral frente a la seducción del crimen organizado. “Michoacán no puede ser un Estado que abandona dos veces, primero cuando falla en garantizar derechos, y después cuando responde sólo con encierro. Nuestras juventudes merecen segundas oportunidades reales”, concluyó.