Hugo Rangel plantea rediseño del Congreso bajo criterios técnicos y con prioridad en los derechos laborales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 18:46:42

Morelia, Michoacán, a 16 de abril, 2026.- Desde la máxima tribuna del Congreso del Estado, el diputado del Partido del Trabajo, Hugo Rangel, fijó posicionamiento en torno al denominado Plan B en materia electoral, destacando la necesidad de implementar un rediseño institucional basado en criterios técnicos y no en inercias políticas.

Subrayó que el nuevo tope del 0.7% del presupuesto estatal obliga a replantear el funcionamiento del Poder Legislativo bajo una lógica de eficiencia y responsabilidad en el uso de los recursos públicos.

En ese sentido, Rangel explicó que este proceso debe asumirse desde la metodología del presupuesto base cero, lo que implica revisar a fondo cada área, programa y estructura del Congreso.

“Que nada se dé por sentado y que todo se justifique”, expresó, al tiempo que llamó a realizar un análisis organizacional integral que permita eliminar duplicidades, optimizar recursos y garantizar que cada peso público tenga impacto real en la función legislativa.

El legislador petista enfatizó que esta reingeniería institucional no puede realizarse a costa de las y los trabajadores del Congreso, por lo que dejó clara la postura de su bancada en defensa de sus derechos. “La austeridad no puede convertirse en un pretexto para precarizar el trabajo”, sostuvo, al advertir que cualquier ajuste deberá construirse con responsabilidad social y respeto a la base laboral que sostiene el funcionamiento del Poder Legislativo.

Finalmente, Hugo Rangel subrayó que el objetivo de esta transformación debe centrarse en fortalecer las tareas sustantivas del Congreso: legislar con eficacia y mantener un vínculo permanente con la ciudadanía.

“La actividad legislativa y la cercanía con el pueblo son fundamentales; sin eso, no hay Congreso que valga”, afirmó, al reiterar que el PT acompañará la ruta de austeridad impulsada a nivel nacional, pero siempre del lado del pueblo y de la clase trabajadora.