Hugo Rangel celebra que el acceso a internet sea un derecho constitucional en Michoacán

Morelia, Michoacán, 8 de julio de 2026.– El diputado local Hugo Rangel celebró la aprobación de la reforma al artículo 139 de la Constitución Política del Estado de Michoacán, impulsada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, mediante la cual se reconoce el acceso a la conectividad digital como un derecho constitucional.

El legislador afirmó que esta decisión representa un avance congruente con una de las banderas históricas del Partido del Trabajo; que el acceso a internet deje de ser un privilegio y se convierta en una herramienta para garantizar la igualdad de oportunidades.

“En el Partido del Trabajo siempre hemos defendido que la tecnología debe estar al servicio del pueblo. El internet no es un lujo, es un derecho que abre la puerta al ejercicio de muchos otros derechos. En el PT creemos que donde llega el internet, llegan también la educación, el desarrollo y nuevas oportunidades para transformar la vida de las personas”, expresó el legislador petista.

Rangel Vargas señaló que elevar este derecho a rango constitucional permitirá garantizar un acceso individualizado, continuo y suficiente a los servicios de conectividad digital mediante dispositivos móviles y otras tecnologías, fortaleciendo el ejercicio efectivo de derechos como la educación, el acceso a la información, la comunicación y los servicios públicos.

“Hoy estudiar también significa estar conectado. Donde llega el internet, llegan también el conocimiento, la innovación y nuevas oportunidades para las familias michoacanas. Reducir la brecha digital es reducir las desigualdades sociales”, sostuvo.



Finalmente, Hugo Rangel destacó que el Partido del Trabajo ha impulsado durante años la construcción de un México más conectado, convencido de que el desarrollo tecnológico debe beneficiar a todas y todos, sin importar su condición económica o el lugar donde vivan. Asimismo, reconoció la visión del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla por impulsar una reforma que coloca a Michoacán a la vanguardia en el reconocimiento de los derechos digitales.

“Esta reforma refleja los valores de la Cuarta Transformación y refrenda una convicción que el PT ha sostenido desde hace décadas. Cuando los gobiernos ponen la tecnología al servicio del pueblo, se amplían derechos, se reducen desigualdades y se construye un Michoacán más justo para todas y todos”, concluyó.