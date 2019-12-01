Huetamo se suma a la Fuerza Naranja y se instala Comisión Operativa Municipal

Morelia, Michoacán, a 10 de noviembre de 2025.- Con la instalación de la Comisión Operativa Municipal de Huetamo, Movimiento Ciudadano continúa fortaleciendo su presencia en el estado y sumando a más michoacanos a la construcción de una nueva forma de hacer política.

Al encabezar este acto, el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Michoacán, Víctor Manuel Manríquez González, destacó el compromiso de las y los ciudadanos que integran este nuevo equipo, quienes, dijo, representan la fuerza de la participación y el trabajo colectivo por un mejor futuro para el municipio y para Michoacán.

La Comisión Operativa Municipal estará liderada por Sergio Camacho, quien asumió la coordinación en Huetamo acompañado de un grupo de mujeres y hombres comprometidos con el desarrollo y bienestar del municipio y de las y los huetamenses.

Durante la reunión, también estuvo presente el Coordinador Regional de la zona, Sergio López, a quien Víctor Manríquez agradeció su respaldo y el trabajo que día a día realiza en esta región con el fin de impulsar la participación ciudadana.

“Hoy Huetamo se viste de naranja y estamos convencidos de que la fuerza ciudadana es la que realmente transformará Michoacán, con ideas, con trabajo y con esperanza”, expresó el dirigente estatal.

Con el apoyo de todas y todos los ciudadanos, añadió, en Michoacán se consolida una estructura sólida en cada región del estado, impulsando una alternativa política moderna, transparente y cercana a la gente, que coincide que hay una forma distinta de hacer las cosas y que un cambio es posible con la participación firme y decidida de las y los ciudadanos.