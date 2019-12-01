Huetamo, firma convenio de la emisión 2026 del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales

Huetamo, firma convenio de la emisión 2026 del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 12:43:20
Huetamo, Michoacán, a 10 de marzo 2026.- El alcalde de Huetamo, Michoacán, Pablo Varona, refrendó su compromiso con la gestión y el desarrollo del municipio, ya que se han cumplido todos los requerimientos y especificaciones demandados por la autoridad estatal y por lo tanto consigue la firma de convenio en un primer acercamiento con esta dependencia, para poder desarrollar las obras y acciones que necesita el municipio de Huetamo. 

Varona agradeció las atenciones de Olimpia Esquivel titular de esta dependencia para lograr hacer llegar estos recursos a los municipios, que sin duda refuerzan las acciones del gobierno municipal enfocados en el desarrollo urbano y social.

