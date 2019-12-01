Huetamo, firma convenio de la emisión 2026 del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales

Huetamo, Michoacán, a 10 de marzo 2026.- El alcalde de Huetamo, Michoacán, Pablo Varona, refrendó su compromiso con la gestión y el desarrollo del municipio, ya que se han cumplido todos los requerimientos y especificaciones demandados por la autoridad estatal y por lo tanto consigue la firma de convenio en un primer acercamiento con esta dependencia, para poder desarrollar las obras y acciones que necesita el municipio de Huetamo.

Varona agradeció las atenciones de Olimpia Esquivel titular de esta dependencia para lograr hacer llegar estos recursos a los municipios, que sin duda refuerzan las acciones del gobierno municipal enfocados en el desarrollo urbano y social.