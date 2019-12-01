Huandacareo reporta 70% ocupación hotelera para Semana Santa: Alexis Velázquez

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 12:33:33

Morelia, Michoacán, a 04 de marzo del 2026.- Hasta el momento el municipio de Huandacareo registra una ocupación hotelera del 70 por ciento para el periodo vacacional de Semana Santa, anunció el Presidente municipal, Pedro Alexis Velázquez Guzmán; recalcó que conforme se acerque el periodo de asueto, el porcentaje será mayor.

En entrevista con medios de comunicación, el alcalde detalló que Huandacareo tiene ocho hoteles, con los que se logra un total de 200 habitaciones, además de los espacios que tienen para acampar.

“Nosotros recibimos del interior del estado muchos turistas; de otros estados como el estado Guanajuato, de Querétaro, del Estado de México”.

Alexis Velázquez señaló que en 2025 aumentó la afluencia turística un 20 por ciento en dicho periodo vacacional, de manera para este 2026, dijo, se espera incrementar todavía más la llegada de turismo, pues es una de las épocas más importantes para el municipio en este sentido.