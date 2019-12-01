Huandacareo reporta 70% ocupación hotelera para Semana Santa: Alexis Velázquez

Huandacareo reporta 70% ocupación hotelera para Semana Santa: Alexis Velázquez
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 12:33:33
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 04 de marzo del 2026.- Hasta el momento el municipio de Huandacareo registra una ocupación hotelera del 70 por ciento para el periodo vacacional de Semana Santa, anunció el Presidente municipal, Pedro Alexis Velázquez Guzmán; recalcó que conforme se acerque el periodo de asueto, el porcentaje será mayor.

En entrevista con medios de comunicación, el alcalde detalló que Huandacareo tiene ocho hoteles, con los que se logra un total de 200 habitaciones, además de los espacios que tienen para acampar.

“Nosotros recibimos del interior del estado muchos turistas; de otros estados como el estado Guanajuato, de Querétaro, del Estado de México”.

Alexis Velázquez señaló que en 2025 aumentó la afluencia turística un 20 por ciento en dicho periodo vacacional, de manera para este 2026, dijo, se espera incrementar todavía más la llegada de turismo, pues es una de las épocas más importantes para el municipio en este sentido.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Conductor del transporte púlbico resulta herido tras chocar con locomotora en Celaya, Guanajuato
Tras cateo en  Uruapan, Michoacán, aseguran estupefacientes y detienen a una mujer
Fortalecen capacitación policial para brindar mayor seguridad vial en Quiroga
Enfrentamiento en el centro de Rayones termina con cinco presuntos agresores muertos
Más información de la categoria
Claudia Sheinbaum afirma tener "Plan B" a su reforma electoral
Sheinbaum descarta que abatimiento de “El Mencho” fuera para evitar invasión de Estados Unidos
Juez ordena al Ejército entregar archivos clave del caso Ayotzinapa
Entrega de cuerpos en Michoacán será gratuita y sin intermediarios, anuncia fiscal
Comentarios