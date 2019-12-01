Hoy, presentación de  “Buenos días, General”: Gaby Molina

Hoy, presentación de  “Buenos días, General”: Gaby Molina
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 14:04:56
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Morelia, Michoacán, 28 de octubre de 2026.- Gaby Molina invita hoy a la presentación de “Buenos días, General”, una obra del escritor e investigador Julio Moguel que contribuye a la recuperación de la memoria histórica y la difusión del legado de figuras fundamentales en la construcción de México, a través de los recuerdos y testimonios de doña Amalia Solórzano Bravo sobre la vida del general Lázaro Cárdenas del Río.

El libro es resultado de cuatro décadas de trabajo, investigación y conversaciones entre Julio Moguel, doña Amalia y la familia Cárdenas. Sus páginas recorren distintos momentos de la historia moderna, desde los primeros años de la lucha armada hasta la relación del cardenismo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), a partir de una mirada que combina la memoria personal con los grandes procesos políticos y sociales.

Durante su gestión al frente de la Secretaría de Educación del Estado, Gaby Molina impulsó, a través de la editorial Cuarta República, la publicación y difusión de obras que contribuyen a preservar la memoria histórica y acercar a nuevas generaciones a los acontecimientos, ideales y personajes que han marcado el rumbo del país.

Para la también exsecretaria de Cultura, promover este tipo de publicaciones significa reconocer la historia como una fuente de identidad, reflexión y aprendizaje colectivo. La labor editorial de Cuarta República busca contribuir a que las nuevas generaciones conozcan las experiencias y el pensamiento de quienes participaron en la transformación de México.

La presentación se realizará este miércoles 28 de octubre, a las 16:30 horas, en el Palacio de Gobierno de Michoacán, en el Centro Histórico de Morelia. La invitación está abierta al público interesado en conocer una obra que recupera testimonios y pasajes significativos de la vida del general Lázaro Cárdenas y de la historia contemporánea del país.

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