Querétaro, Querétaro, a 24 de noviembre de 2026.- La llegada de Víctor Alejandro Aguilar Ledesma como XI obispo y el reconocimiento a Fidencio López Plaza destacan por la coincidencia de los tres antecesores vivos y la interlocución entre Querétaro y Guanajuato.

El cambio de estafeta en la Diócesis de Querétaro reúne a autoridades civiles y religiosas en torno a la figura del nuevo jerarca y al reconocimiento a Fidencio López Plaza, en medio de una transición histórica para la iglesia local.

La transición en la conducción pastoral de la Diócesis de Querétaro se vive entre mensajes de bienvenida, evocaciones a la identidad local y un despliegue ceremonial que marca un hecho sin precedentes en la vida eclesiástica de la entidad.

La llegada de Víctor Alejandro Aguilar Ledesma como undécimo obispo de Querétaro, tras ser designado obispo electo el 21 de septiembre de 2026 y concluir su etapa al frente de la Diócesis de Celaya, reúne tanto la dimensión religiosa como el diálogo institucional con los gobiernos de Querétaro y Guanajuato.

El relevo ocurre tras la aceptación de la renuncia de Fidencio López Plaza como décimo obispo de Querétaro (2020–2026), formalizada en septiembre de 2026, y se desarrolla en un calendario de actividades de dos jornadas encabezadas por el nuncio apostólico Joseph Spiteri, con la participación de fieles provenientes de los 20 decanatos que abarcan los 18 municipios queretanos y siete municipios guanajuatenses.

Este relevo destaca por un hecho inédito en la historia diocesana: la coincidencia en la transición de sus tres antecesores vivos, el obispo emérito Mario De Gasperín Gasperín, el arzobispo de Durango Faustino Armendáriz Jiménez y el administrador apostólico Fidencio López Plaza, además de una celebración eucarística prevista en la Basílica de Nuestra Señora de los Dolores de Soriano, en Colón, donde se espera una amplia afluencia de feligreses.

A diferencia de relevos anteriores, como la toma de posesión de De Gasperín en el Estadio Corregidora en 1989, la de Armendáriz en el Querétaro Centro de Congresos en 2011 o la de López Plaza en el Seminario Conciliar de Hércules en plena contingencia sanitaria en 2020, este cambio conjuga encuentros en espacios emblemáticos de la ciudad y en Soriano, bajo el seguimiento de las comunidades parroquiales y de la transmisión diocesana.

Desde la perspectiva eclesiástica, Fidencio López Plaza, ahora obispo emérito de la Diócesis de Querétaro, dio la bienvenida a su sucesor evocando la pericoresis de San Gregorio Nacianceno y describiendo el escudo episcopal de Aguilar Ledesma, atravesado por la cruz, sostenido por la Virgen de los Dolores de Soriano junto a Santiago Apóstol y el indio Conín, con el acueducto y una barca mar adentro, como una síntesis de la identidad queretana y el llamado a "remar mar adentro" (Duc in altum).

Vinculó la llegada del nuevo obispo con el camino de fe de la peregrinación anual de 17 días hacia el Tepeyac y la misión sinodal de la iglesia local.

En el ámbito civil, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, subrayó el peso histórico de la fe en la identidad queretana, recordó el establecimiento del primer colegio apostólico de propaganda fide de América, al tiempo que enfatizó el respeto a la libertad religiosa en un Estado laico.

Como católico, Kuri González expresó su aprecio por la trayectoria de Aguilar Ledesma en Morelia y Celaya, ofreció respeto institucional, apertura al diálogo y colaboración en favor del bien común, y agradeció a López Plaza por sus años de servicio y cercanía con las familias de la entidad.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Daniel Jiménez Lona, acudió en representación de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo para destacar el origen guanajuatense del nuevo jerarca, nacido en Valle de Santiago y proveniente de Celaya, y subrayar el vínculo pastoral de la Diócesis de Querétaro con siete municipios del noreste de Guanajuato. Reiteró la disposición de la administración guanajuatense al diálogo, el respeto a la ley y la libertad religiosa, la construcción de la paz y la atención a las personas más vulnerables, además de agradecer la labor de López Plaza.

Las comunidades parroquiales de la región siguen de cerca el inicio de la gestión pastoral de Víctor Alejandro Aguilar Ledesma, en una etapa marcada por la continuidad de las tradiciones religiosas y la interlocución entre las autoridades civiles y la iglesia.