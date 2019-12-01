Hoy es el último día para registrarse al programa D4TA, inscríbete: Gabriela Molina

Morelia, Michoacán, 20 de marzo de 2026.- La secretaria de Educación, Gabriela Molina, informa que este viernes es el último día para que estudiantes de nivel medio superior y superior realicen su registro al Programa D4TA Datos Gratis. Esta iniciativa, impulsada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, busca abatir la brecha digital y garantizar que la juventud cuente con herramientas tecnológicas para su formación académica, en sintonía con las políticas de bienestar que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) destacó que estas acciones se alinean con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Con la entrega de estos chips, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de facilitar el acceso a la información y el conocimiento, permitiendo que miles de alumnos mantengan su ritmo de estudio sin que el costo de los datos móviles sea un impedimento.

El proceso para acceder al beneficio es sencillo y se realiza a través de la página https://data.michoacan.gob.mx, donde los interesados deben completar el formulario con su CURP y matrícula escolar. En el caso de los alumnos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), se requiere además su credencial o una captura de pantalla de su carga de materias, disponible en el portal del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA).

La secretaria de Educación hace un llamado final a la comunidad estudiantil para que no dejen pasar esta fecha límite, ya que el programa otorga 4 GB mensuales renovables por seis meses. La administración estatal mantiene la visión de que la conectividad es un derecho que potencia las capacidades de los jóvenes michoacanos, por lo que el cierre de la plataforma este 20 de marzo representa la última oportunidad de este ciclo para asegurar el servicio de internet gratuito.