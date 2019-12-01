Hoy, asamblea virtual de Beca Rita Cetina: Gaby Molina

Morelia, Michoacán, 23 de octubre de 2026.- Gaby Molina invitó a madres y padres de familia, así como a tutores de Michoacán, a participar en la asamblea virtual informativa sobre la Beca Rita Cetina, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para apoyar la economía de los hogares y contribuir a que niñas, niños y adolescentes continúen sus estudios.

En Michoacán, más de 840 mil estudiantes de todos los niveles educativos reciben el respaldo de diversos programas de becas. La ampliación de estos apoyos busca fortalecer el derecho a la educación y evitar que las dificultades económicas se conviertan en un obstáculo para la permanencia escolar. Durante la sesión se explicarán a detalle los requisitos y el procedimiento para solicitar este beneficio.

Para solicitar la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria pública, las familias deberán preparar la CURP de la madre, padre o tutor y de la alumna o alumno, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio reciente, número de celular, correo electrónico y la Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la escuela. El apoyo contempla 2 mil 500 pesos por estudiante, en un pago anual para útiles y uniformes escolares.

En secundaria pública, la beca contempla mil 900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos por cada estudiante adicional inscrito en ese nivel. Para ambos registros, las familias deberán contar con la documentación correspondiente y una cuenta Llave MX. El registro está previsto del 26 de octubre al 6 de noviembre, a través del portal oficial de la Beca Rita Cetina. La asamblea virtual podrá seguirse en el Facebook de Gaby Molina y desde luego en las redes sociales oficiales de Becas para el Bienestar, a partir de las 19:00 horas.