Hospital, escuelas y caminos; destaca Bedolla inversión histórica para Arantepacua

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 11:09:33

Morelia, Michoacán, 10 de abril de 2026.- Las acciones de infraestructura pública para beneficio de los habitantes de la comunidad de Arantepacua suman 418.8 millones de pesos, donde destacan la construcción del Hospital Comunitario, escuelas, carreteras y una unidad deportiva, señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Explicó que en obras derivadas de la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por los hechos ocurridos en la comunidad de Arantepacua suman 22.4 millones de pesos, mientras que en 14 acciones adicionales, el Gobierno de Michoacán ha destinado 59.4 millones de pesos.

Detalló que la primera etapa del Hospital Comunitario de Arantepacua que comprende las áreas de Urgencias y Consulta Externa, ya se encuentra operando con una inversión de 213 millones, y en este año el Gobierno federal destinará 124 millones de pesos más para concluirlo.

Atendiendo a dicha recomendación, refirió que se construyeron una unidad deportiva y dos memoriales, con lo que se dio cumplimiento a lo establecido.

Puntualizó que se ejecutó un paquete de obras como el Centro Intermunicipal de Tratamiento Integral de Residuos Sólidos (CITIRS), dos escuelas primarias y dos preescolares, y la rehabilitación de ocho kilómetros del camino Nahuatzen-Arantepacua.

De igual manera, se realizó la construcción de una cancha de futbol 7, un centro de eventos culturales, un comedor en el Cobaem y la intervención de cinco kilómetros de la carretera Quinceo-Arantepacua, así como los trabajos de rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de un Centro de Salud, entre otras labores más.