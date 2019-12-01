Hospital del IMSS en Zitácuaro es justicia social: Toño Ixtláhuac

Hospital del IMSS en Zitácuaro es justicia social: Toño Ixtláhuac
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 15:42:22
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Morelia, Michoacán, a 14 de abril del 2026.- El presidente municipal de Zitácuaro, Antonio Ixtláhuac Orihuela, afirmó que la construcción del nuevo hospital del IMSS representa un acto de justicia social y el cumplimiento de un derecho fundamental a la salud, al tratarse de una obra largamente esperada por la población de la región.

En entrevista, el edil destacó que se trata de un proyecto de gran magnitud, con una inversión cercana a los dos mil millones de pesos, que permitirá brindar atención no solo a derechohabientes del municipio, sino también a habitantes de zonas aledañas e incluso del Estado de México, debido a su ubicación estratégica.

Señaló que el hospital se edificará en un terreno de dos hectáreas que fue entregado por el Ayuntamiento completamente limpio, con servicios básicos y listo para iniciar su construcción, lo que facilitará el arranque de la obra por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Toño Ixtláhuac subrayó que la infraestructura será de dos niveles y contará con todos los servicios necesarios, así como especialidades médicas como oncología o renales, además de ubicarse sobre una de las principales vialidades de acceso, en la salida hacia Toluca, lo que fortalecerá su conectividad tanto hacia el oriente como hacia Morelia.

Agregó que este proyecto se suma a otras acciones en el municipio como el fortalecimiento de la educación con una universidad y una preparatoria pública, así como la consolidación de la planta de Arauco, la más moderna en su tipo, dijo, lo que refleja el impulso para el desarrollo en Zitácuaro.

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