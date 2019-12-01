Honra Bedolla memoria de los Mártires de Uruapan a 160 años de su muerte

Honra Bedolla memoria de los Mártires de Uruapan a 160 años de su muerte
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2025 a las 14:01:08
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, 21 de octubre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla participó en la ceremonia por el 160 Aniversario Luctuoso de los Mártires de Uruapan, con la que se honra la memoria de un grupo de militares fusilados un 21 de octubre de 1865, durante la intervención francesa.

En este marco, el mandatario, acompañado de autoridades de los tres órdenes de gobierno, entregó la Presea Mártires de Uruapan a familiares del policía municipal, Vidal Brígido Guzmán, fallecido en cumplimiento de su deber; a la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal; y a los agentes locales heridos en cumplimiento de su deber, Daniela Arévalo, Yanuaria Rodríguez y Hugo Caro.

Participaron en la ceremonia el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda; la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Giulianna Bugarini; el magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Hugo Gama; el comandante de la 21 Zona Militar, Juan Bravo Velázquez, general de Brigada de Estado Mayor; el fiscal Carlos Torres Piña; y el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo; entre otras autoridades estatales, municipales y legisladores.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan camioneta baleada en tenencia de Morelia, Michoacán
Capacita POES a Policías Municipales de Querétaro en técnicas y tácticas especializadas
Aseguran plantíos de estupefacientes y laboratorios clandestinos en Chihuahua
Blindaje Apatzingán: Fortalece operativo interinstitucional
Más información de la categoria
Hallan camioneta baleada en tenencia de Morelia, Michoacán
Congreso de Michoacán confirma sesión solemne en Apatzingán pese a asesinato de líder limonero; escuelas cancelan su participación en el desfile del 22 de octubre
Impunidad fomenta asesinatos de luchadores sociales; quienes asesinaron a Hipólito Mora son verdugos de los limoneros: Memo Valencia
Impunidad y amenazas a dos años del atentado en vivo contra el activista Julio Acosta en Apatzingán, Michoacán: Jesús “El Lobo” Rangel sigue activo pese a denuncias por desaparición de personas y vínculos con el crimen
Comentarios