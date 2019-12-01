Honra Bedolla memoria de los Mártires de Uruapan a 160 años de su muerte

Uruapan, Michoacán, 21 de octubre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla participó en la ceremonia por el 160 Aniversario Luctuoso de los Mártires de Uruapan, con la que se honra la memoria de un grupo de militares fusilados un 21 de octubre de 1865, durante la intervención francesa.

En este marco, el mandatario, acompañado de autoridades de los tres órdenes de gobierno, entregó la Presea Mártires de Uruapan a familiares del policía municipal, Vidal Brígido Guzmán, fallecido en cumplimiento de su deber; a la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal; y a los agentes locales heridos en cumplimiento de su deber, Daniela Arévalo, Yanuaria Rodríguez y Hugo Caro.

Participaron en la ceremonia el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda; la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Giulianna Bugarini; el magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Hugo Gama; el comandante de la 21 Zona Militar, Juan Bravo Velázquez, general de Brigada de Estado Mayor; el fiscal Carlos Torres Piña; y el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo; entre otras autoridades estatales, municipales y legisladores.