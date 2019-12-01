Honestidad en presupuesto: Giulianna Bugarini abre camino a las decisiones financieras de Michoacán

Morelia, Michoacán, 4 de noviembre de 2026.– Que cada peso del dinero público tenga una justificación y se destine a las necesidades de las y los michoacanos es una de las prioridades de Giulianna Bugarini, diputada local y presidenta de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado, desde donde impulsa la revisión responsable y transparente de los recursos públicos.

En octubre de 2024, Bugarini hizo historia al convertirse en la primera mujer en presidir esta Comisión, encargada de analizar y dictaminar los proyectos de presupuesto, revisar las cuentas públicas y participar en la vigilancia del uso de los recursos estatales y municipales, conforme a sus atribuciones.

Desde esta responsabilidad, ha participado en el análisis de los presupuestos de 2025 y 2026. Su trabajo se ha enfocado en revisar que los recursos estén justificados y se orienten a prioridades como la salud, la educación, la seguridad, la infraestructura y el fortalecimiento de los municipios.

Para Giulianna Bugarini, la honestidad en el manejo del presupuesto no debe quedarse en el discurso, sino reflejarse en decisiones responsables, cuentas claras y recursos que se traduzcan en beneficios para la población.

Asimismo, como presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso de Michoacán, participa en la construcción de acuerdos legislativos para dar seguimiento a las prioridades del estado y fortalecer la responsabilidad institucional en las decisiones públicas.

Bugarini ha sostenido que el dinero público pertenece a la gente y, por ello, debe administrarse con responsabilidad, transparencia y sin gastos injustificados. Bajo esta premisa, continuará impulsando desde el Congreso una revisión cuidadosa del presupuesto, con el compromiso de que cada peso tenga un destino claro y responda a las necesidades de Michoacán.