Histórico regreso del PRD a la izquierda fortalece frente amplio de la transformación en Michoacán: Torres Piña

Morelia, Michoacán, 14 de noviembre de 2026.– El coordinador estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, Carlos Torres Piña, calificó como un hecho histórico el acercamiento del Partido de la Revolución Democrática (PRD) con Morena y las fuerzas progresistas de Michoacán, al considerar que representa el reencuentro de dos expresiones políticas que comparten una misma raíz de lucha social. Durante una rueda de prensa que reunió a la totalidad de los secretarios del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, a la mayoría de los alcaldes emanados de ese partido, así como a numerosos exalcaldes y regidores, Torres Piña reconoció la disposición al diálogo del dirigente estatal perredista, Octavio Ocampo, y de los liderazgos que participan en esta nueva etapa de entendimiento. “Hoy comenzamos a cerrar un capítulo de diferencias para recuperar lo que históricamente nos ha unido: la defensa del pueblo, la justicia social y la soberanía nacional”, expresó.

Torres Piña destacó que Michoacán tiene una profunda tradición de lucha de izquierda, desde el legado del general Lázaro Cárdenas del Río hasta el movimiento de transformación encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Señaló que la presencia de la dirigencia estatal en pleno, de la mayoría de los presidentes municipales perredistas y de numerosos liderazgos con trayectoria territorial refleja la dimensión política de este reencuentro. “La historia nos vuelve a convocar. Como en los tiempos del general Cárdenas y como nos enseñó López Obrador, hay momentos en los que las diferencias deben quedar en segundo plano porque lo que está en juego es mucho más grande: la soberanía de México y el bienestar de su pueblo. La disyuntiva sigue siendo la misma: soberanía o sumisión”, afirmó.

Finalmente, el coordinador sostuvo que este acercamiento forma parte de la construcción de un frente amplio de izquierda y de fuerzas progresistas en Michoacán, que ha sumado a liderazgos de Morena, el Partido Verde y ahora del PRD, así como a representantes municipales, legisladores y distintas expresiones sociales. Subrayó que el propósito es construir una agenda común que respete la identidad de cada fuerza política y fortalezca la unidad alrededor de las causas compartidas. “No se trata de borrar nuestras historias ni nuestras diferencias, sino de reconocer que tenemos un origen común y una responsabilidad histórica. Michoacán puede volver a ser ejemplo nacional de unidad de las izquierdas, de entendimiento político y de compromiso con las causas del pueblo”, concluyó.