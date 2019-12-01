Históricamente, la Policía Municipal de Huetamo está acreditada con el 95%

Históricamente, la Policía Municipal de Huetamo está acreditada con el 95%
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 16:05:06
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Huetamo, Michoacán, a 28 de agosto de 2025.- Cumpliendo con los lineamientos legales para tener una corporación policiaca que esté debidamente acreditada en sus exámenes de control y confianza, el ayuntamiento de Huetamo que dirige Pablo Varona Estrada, anunció que sus elementos ya cuentan con este importante documento.

Durante la entrega de uniformes para la totalidad de sus elementos, el alcalde Pablo Varona refrendó su compromiso con las condiciones en que realizan sus actividades diarias, recordando que se hizo entrega de armas cortas y largas, además de uniformes completos, municiones y demás implementos para su comodidad, buscando que estén en excelentes condiciones para seguir trabajando en la preservación de la paz y tranquilidad del municipio.
 
Y aseguró que seguirán impulsando a cada uno de sus elementos para que estén debidamente requisitados ante las autoridades correspondientes, igual con sus credenciales de portación de arma de fuego.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan cuerpo de una mujer junto a la Autopista Siglo XXI, en La Huacana, Michoacán 
Balean a mujer en una “cachimba” de Tarímbaro, Michoacán, resultó herida 
Aseguran 530 kilos de estupefacientes con valor de 144 mdp en Tamaulipas; tenía como destino EEUU
SSPC emite recomendaciones de inclusión y seguridad digital en el marco del Día Nacional de las Personas Mayores
Más información de la categoria
Aseguran 530 kilos de estupefacientes con valor de 144 mdp en Tamaulipas; tenía como destino EEUU
Sigue desaparecido queretano en Jalisco; acudió a supuesta entrevista de trabajo y ya no volvió
Luis Cárdenas Palomino recibe sentencia de poco más de 5 años por tortura
EEUU ofrece millonaria recompensa por Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín Guzmán
Comentarios