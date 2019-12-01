Históricamente, la Policía Municipal de Huetamo está acreditada con el 95%

Huetamo, Michoacán, a 28 de agosto de 2025.- Cumpliendo con los lineamientos legales para tener una corporación policiaca que esté debidamente acreditada en sus exámenes de control y confianza, el ayuntamiento de Huetamo que dirige Pablo Varona Estrada, anunció que sus elementos ya cuentan con este importante documento.

Durante la entrega de uniformes para la totalidad de sus elementos, el alcalde Pablo Varona refrendó su compromiso con las condiciones en que realizan sus actividades diarias, recordando que se hizo entrega de armas cortas y largas, además de uniformes completos, municiones y demás implementos para su comodidad, buscando que estén en excelentes condiciones para seguir trabajando en la preservación de la paz y tranquilidad del municipio.



Y aseguró que seguirán impulsando a cada uno de sus elementos para que estén debidamente requisitados ante las autoridades correspondientes, igual con sus credenciales de portación de arma de fuego.