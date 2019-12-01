Histórica inversión de 5 mil mdp en obra pública para Uruapan: Bedolla

Histórica inversión de 5 mil mdp en obra pública para Uruapan: Bedolla
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Marzo de 2026 a las 14:55:36
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Morelia, Michoacán, 29 de marzo de 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció que, gracias a una gestión financiera responsable y transparente, el Gobierno del Estado ha destinado una inversión histórica superior a los 5 mil millones de pesos en obra pública para el municipio de Uruapan, sin adquirir deuda pública.

"Estamos cumpliendo con Uruapan, se trata de justicia social y conectividad para un municipio que por años estuvo en el olvido. Hoy, con finanzas sanas, la obra pública es una realidad", refirió el gobernador. 

El mandatario estatal enfatizó que la ciudad vive un proceso de transformación sin precedentes, señalando que la magnitud de los proyectos actuales supera lo realizado en las últimas cinco décadas.

Dentro del paquete de infraestructura, Ramírez Bedolla destacó proyectos clave que buscan mejorar la calidad de vida y la movilidad de miles de uruapenses, como el teleférico de Uruapan, una de las obras más ambiciosas del estado, con una ejecución de más de 3 mil 200 millones de pesos.

Además de la construcción del Puente Carlos Manzo, diseñado para agilizar el flujo vehicular en zonas estratégicas y la edificación de las nuevas instalaciones del DIF municipal, con el fin de dignificar la atención a los sectores más vulnerables.

En materia de transporte, el gobernador recordó que el compromiso con la modernización es una realidad. El pasado 5 de diciembre se formalizó la entrega de 80 nuevos camiones de transporte público, proyecto en el cual la administración estatal destinó 85 millones de pesos para garantizar traslados más dignos y seguros.

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