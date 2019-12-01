Hemos conducido la rectoría de la UMSNH con honestidad, sensibilidad, justicia y valor: Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán, a 29 de octubre 2026.- “Una Universidad como la nuestra está por encima de cualquier persona, de cualquier administración y de cualquier aspiración personal. Cuidarla significa, trabajar con honestidad, significa respetar las diferencias, defender su autonomía, atender las necesidades de su comunidad y comprender que el verdadero sentido de nuestras responsabilidades está el servicio de los demás”, afirmó la rectora Yarabí Ávila González, al presidir el acto con motivo del 52 aniversario de la escuela preparatoria “José María Morelos y Pavón”.

Acompañada de las directoras y directores de los planteles del Bachillerato Nicolaita, la rectora señaló que esta preparatoria representa mucho más allá que un espacio de enseñanza, representa oportunidades, sueños y la posibilidad de transformar la vida de cientos de jóvenes que encuentran en sus aulas un camino para construir su futuro.

“Queremos que nuestras preparatorias sean espacios seguros, donde las y los estudiantes puedan aprender a expresarse, y sobre todo a soñar, a practicar deporte, a acercarse a la cultura para que puedan ser también profesionistas de alto nivel”, sostuvo.

Ante la comunidad de la dependencia, compartió que está por concluir su gestión al frente de la UMSNH, tras referir que existe una gran satisfacción de haber realizado un intenso trabajo por la casa de estudios, “me voy también con la certeza de que ninguna transformación se consigue en solitario, no habríamos podido hacer nada si el trabajo en equipo no hubiera estado presente. Durante estos casi cuatro años, hemos procurado conducir con responsabilidad, pero sobre todo con honestidad, compromiso, trabajo, sensibilidad, justicia y con mucho valor, la Rectoría de nuestra Universidad”.

Ávila afirmó que ser mujer en un espacio de toma de decisiones implica en muchas ocasiones, enfrentar obstáculos, prejuicios, exigencias adicionales, “significa tener que demostrar mucho más, una y otra vez que tenemos la capacidad de dirigir y que no depende del género sino de la preparación, de la convicción, de la empatía, del trabajo y sobre todo la congruencia con la que se actúa”.

Agradeció a quienes se han sumado a los trabajos que esta administración ha impulsado para generar acciones que han impactado en la justicia laboral, en la calidad educativa, en el deporte, en la infraestructura, entre otros rubros, “gracias por su disposición, por sus propuestas, por sus observaciones y por haber sido parte de este gran esfuerzo, gracias por entender que trabajar por los derechos de todas y de todas no significa dividir una institución sino fortalecerla desde sus cimientos”.

Convocó a la comunidad a continuar haciendo equipo por la Máxima Casa de Estudios, al señalar que los avances logrados durante este periodo deben convertirse en una base para seguir creciendo. “Si algo deseo que permanezca después de mi paso por la Rectoría, es la convicción de que una universidad se fortalece cuando se actúa con honestidad, cuando se trabaja sin descanso, cuando se duerme pensando en la universidad y en lo que vamos a hacer el siguiente día, cuando se toman decisiones con valentía y con responsabilidad, y cuando se coloca a las personas en el centro de todos los esfuerzos”.

A la preparatoria “José María Morelos y Pavón”, la rectora le deseó que siga siendo una institución de grandes oportunidades para las juventudes, “que sus aulas continúen llenándose de sueños, de conocimientos y de proyectos de vida, y que nunca olvidemos que educar es también la forma de construir la paz”.

Para la directora de la dependencia académica, Rosa María Sánchez Ojeda este aniversario representa 52 años de historia, de vocación educativa y de compromiso con la juventud michoacana, y refirió que la preparatoria que dirige no sólo busca que las y los alumnos adquieran conocimientos, sino que desarrollen el pensamiento crítico, la curiosidad científica y la sensibilidad artística, la disciplina, el respeto y la capacidad de poner sus talentos al servicio de los demás.

Este aniversario, dijo, nos permite también reconocer el momento que vive nuestra Universidad y expresar nuestro agradecimiento a quien la encabeza, por dirigir su atención al bachillerato, por abrir espacios de diálogo con quienes tenemos una responsabilidad de conducir las escuelas preparatorias y por impulsar una visión que reconoce la importancia de fortalecer la educación media superior dentro de un proyecto universitario.

A nombres de las y los docentes de la escuela, la maestra Gina Villanueva Pérez expresó su reconocimiento a la rectora Yarabí Ávila, por el respaldo que ha recibido estos años el Bachillerato Nicolaita, “apoyo que se ha visto en la transparencia y en el compromiso, pero sobre todo lo hemos sentido en algo muy cercano a cada maestro, en el programa de Sustentabilidad que nos dio certeza laboral a los profesores de asignatura”.