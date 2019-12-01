Héctor de Mauleón defiende columna sobre presuntos vínculos de Ariadna Montiel con el crimen organizado

Héctor de Mauleón defiende columna sobre presuntos vínculos de Ariadna Montiel con el crimen organizado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2026 a las 22:56:04
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Ciudad de México, 26 de octubre de 2026.- El periodista Héctor de Mauleón defendió su columna titulada “La reunión de Ariadna Montiel con El Guano”, publicada este lunes, luego de las críticas que ha generado el texto por los señalamientos contra la dirigente de Morena.

A través de sus redes sociales, De Mauleón aseguró que respalda lo escrito y sostuvo que las acusaciones hechas días atrás por la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, contra Montiel se basan en un reporte de inteligencia federal. Según el periodista, fuentes de seguridad confirmaron la autenticidad de ese documento.

De acuerdo con De Mauleón, la existencia del reporte llevó a Campos a pedir públicamente que la dirigente de Morena aclarara su presunta relación con integrantes del crimen organizado. Sin embargo, en sus declaraciones, el periodista no presentó públicamente el documento ni pruebas adicionales que permitan comprobar esos señalamientos.

El escritor también rechazó las críticas que califican sus publicaciones como ataques políticos y cuestionó que se hable de ética y rigor periodístico ante los presuntos acuerdos entre grupos criminales y miembros del movimiento político encabezado por Montiel.

 

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