Hay que frenar a quienes hacen negocio con visas de trabajo para Estados Unidos y defraudan a jornaleros agrícolas: Memo Valencia

Morelia, Michoacán, 28 de octubre de 2026.- Cada día desde hace décadas los campesinos de Michoacán han sido víctimas de estafas y fraudes por parte de empresas o de quienes les ofrecen, mediante engaños, visas de trabajo para irse como jornaleros agrícolas a Estados Unidos, con lo que se terminan sus ahorros o hacen que se endeuden para poder hacer realidad lo que ellos creen es un mejor futuro, lamentó el diputado priista, Memo Valencia, al proponer elevar las penas por este delito.

El legislador indicó que los campesinos han jugado un papel fundamental en las grandes transformaciones que ha declarado la historia de nuestro país: la Independencia y la Revolución, luego de recordar que el próximo 31 de octubre se cumplen 216 años de que José María Morelos y Pavón inició en Nocupétaro su primer ejército con 16 campesinos, y en 1909, Emiliano Zapata fue nombrado en Anenecuilco, Morelos, presidente de la junta para recuperar los bienes que les fueron arrebatados a los campesinos por las haciendas azucareras.

Sin embargo, a pesar de que el campo es un sector importantísimo que, desde el oficialismo ha sido olvidado en apoyos para su cultivo, así como en el tema de seguridad, de ahí que los campesinos se vean todavía obligados a emigrar y en ese proceso, lamentablemente se conviertan en víctimas de fraudes colectivos.

"Aquí les propongo castigar a esos delincuentes que muchas veces usan traje sastre, que estafan a nuestros campesinos que buscan una esperanza de tener un ingreso mayor en los Estados Unidos, y pido agravar un delito para castigar a esas asociaciones, agrupaciones o empresas que se enriquecen de que nuestros campesinos y jornaleros, se endeuden", afirmó.

Este problema ha sido documentado, incluso, por investigadores en materia de migración, además de la propia experiencia de la asociación civil Revolución Social, la cual ha sido importante para la integración de esta iniciativa, misma que parte de casos de víctimas reales, como en el año 2020 cuando personas de Apatzingán, Morelia y varios municipios denunciaron a la Fundación Jurídica del Migrante, Fujumi S.C., por prometerles visas de trabajo.

"El fenómeno de fraudes colectivos o masivos no se limita a visas de trabajo, también tenemos casos en la venta de lotes, rifas simuladoras, entre otros, donde como ya mencionamos, nos enfrentamos a fraudes pequeños de víctimas numerosas", dijo.

Memo Valencia, insistió en que la propuesta menciona que "se agravarán las penas cuando se realice el delito en perjuicio de cinco o más personas o mediante ofrecimiento dirigido al público en general por cualquier medio de difusión, incluidas las redes sociales, atendiendo a la suma de lo defraudado a las víctimas".

El líder del priismo michoacano espera que pronto se pueda hacer realidad esta propuesta, y así, frenar el problema en perjuicio de los campesinos michoacanos.