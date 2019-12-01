“Hay cosas más graves”: Sergio Mayer responde a críticas por dejar su cargo para ir a un reality show

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 22:26:33

Ciudad de México, 12 de marzo de 2026.- El diputado Sergio Mayer respondió a la controversia generada tras solicitar licencia a su cargo para participar en el programa La Casa de los Famosos. El legislador afirmó que tanto Morena como su Comisión de Honor y Justicia están sobrerreaccionando ante su decisión.

Mayer señaló que dentro del partido existen temas mucho más graves que deberían atenderse antes que su caso. Entre ellos mencionó acusaciones de nepotismo, violencia política, agresiones sexuales, uso indebido de recursos públicos y peculado.

El diputado argumentó que su licencia fue solicitada conforme a los procedimientos establecidos. Además, aseguró que durante ese periodo no cobró la dieta correspondiente a su cargo, también explicó que su suplente ocupó la curul mientras estuvo ausente, por lo que según su versión el cargo no quedó desatendido.

Finalmente, Mayer indicó que notificó con anticipación tanto a la coordinación parlamentaria como a la dirigencia del partido sobre su decisión de pedir licencia.