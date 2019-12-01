Hay 52 puntos en Querétraro con tecnología para la revisión de datos biométricos: Iován Pérez 

Querétaro, Querétaro, a 19 de enero de 2026.- El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado de Querétaro, Iován Elías Pérez Hernández informó que actualmente 52 establecimientos ya cuentan con la tecnología para la revisión de datos biométricos, herramienta que permite compartir información de forma inmediata con instituciones de seguridad.

Mencionó que la tecnóloga implementada es utilizada para apoyar en materia de seguridad y procuración de justicia, por lo que no exclusiva de bares, restaurantes y centros nocturnos, lo que ha motivado a que otros establecimientos se sumen a esta medida.

“En total, entre diferentes negocios y demás, porque no solo es en restaurante, tenemos ahorita 52 puntos que cuentan con esta tecnología; (…) todos están en la posibilidad de obtenerla; el software se comparte por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, es decir ellos no tiene que hacer ningún gasto en el software, solo tienen que colocar la herramienta o alguna cámara que sea de utilidad y compatible”, dijo.

Resaltó que, con la utilización de esta tecnología se pudieron compartir datos específicos para la investigación del caso Könor, lo cuales fueron proporcionados a la Fiscalía General del Estado de forma inmediata.

“En el caso específico que del lugar que me preguntas (Könor), nos dio información bastante positiva, se puso a disposición de la Fiscalía General del Estado, se compartió de manera inmediata la información con ellos y bueno, eso forzosamente va a generar algunos avances; como ya lo comentó el señor fiscal, pues por ser un tema que está en desarrollo y en proceso de investigación, habrá que esperar a que ellos den las resoluciones definitivas, pero lo que se pudo obtener de esta herramienta se compartió de manera muy específica con la Fiscalía General del Estado”.