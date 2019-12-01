Hay 10 procedimientos sancionadores en trámite, informa el IEEQ

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Diciembre de 2025 a las 14:00:16

Querétaro, Querétaro, a 4 de diciembre 2025.- Al momento, se encuentran en trámite 10 procedimientos sancionadores derivados del proceso electoral local, de los cuales cinco corresponden a casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, afirmó Grisel Muñiz Rodríguez, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ).

Aclaró que el papel del instituto es recibir las quejas y darles el trámite correspondiente, mientras que la facultad de sancionar recae en el Tribunal Electoral.

“Nosotros recibimos este tipo de procedimientos y los remitimos al tribunal. En este momento tenemos en trámite diez: cuatro por promoción personalizada, uso indebido de recursos y actos anticipados de campaña, además de cinco por violencia política contra las mujeres”.

Subrayó que todos los casos se conducen bajo el principio de debido proceso y que el instituto se mantiene atento a las resoluciones que emita el tribunal. En el caso de los procedimientos relacionados con violencia política de género.

Recordó que la confidencialidad es fundamental para garantizar la confianza de las mujeres que acuden a las instituciones electorales.

“Como siempre, les pido una disculpa porque no podemos compartir más detalles. La confidencialidad abona a la confianza de que las mujeres se acerquen a las autoridades electorales”.