Hasta el 31 de diciembre vigente Campaña de Exhumación y Cremación de cuerpos en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2025 a las 19:07:24

Querétaro, Querétaro, 20 de octubre del 2025.- Desde la semana pasada hasta el 31 de diciembre permanecerá vigente la Campaña de Exhumación y Cremación de cuerpos áridos del municipio de Querétaro, confirmó Gabriela Valencia García, directora del Registro Civil.

Detalló que con el objetivo de atender la saturación de fosas y facilitar que las familias regularicen la sepultura de sus seres queridos, los trámites durante octubre, noviembre y diciembre tendrán un costo reducido de 282 pesos.

“La finalidad de esta campaña es atender la situación de saturación de fosas en los panteones municipales y, a su vez, brindarles a las familias la oportunidad de regularizar la sepultura de sus familiares”.

Refirió que en octubre, noviembre y diciembre, los costos de los trámites son de 141 pesos para permiso de exhumación e igual cifra para el permiso de cremación, es decir, en total son 282 pesos, mientras que la tarifa regular es de 423 para exhumación y 310 para cremación, con un total de 733 pesos.

“Este beneficio representa un descuento del 61 por ciento respecto a tarifa normal y esta cifra obedece a lo establecido en la Ley de Ingresos Municipal y se calcula con base en el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA)”.

En lo que va de octubre, dijo, la dependencia a su cargo inició 50 trámites de exhumación y 47 permisos de cremación; en 2024 se completaron 671 trámites totales. Las autoridades proyectan superar esta meta para 2025 mediante intensificación de difusión y coordinación con Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

Para acceder a la campaña, enfatizó, la familia directa del fallecido debe presentarse ante la oficialía del Registro Civil donde se levantó la defunción con identificación oficial vigente y copia del acta de defunción.

“La campaña atiende demanda acumulada de liberación de espacios en panteones, particularmente en Cimatario San Pedro Martín, identificado como sitio de mayor ocupación; según la reglamentación sanitaria, la temporalidad de sepulturas es de 6 años para personas mayores de 15 años y 5 años para menores de edad, prorrogable mediante refrendo anual”.

Explicó que se colocarán lonas informativas en panteones municipales durante el período festivo próximo para notificación de temporalidad vencida a familias visitantes lo que permitirá información directa respecto a la oportunidad de regularización.