Hasta 90 mil productores beneficiados con Fertilizantes del Bienestar: Bedolla

Maravatío, Michoacán, a 27 de marzo del 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla encabezó la entrega gratuita de Fertilizantes del Bienestar para pequeños productores, esto en la comunidad de Apeo en el municipio de Maravatío; recalcó que este programa del gobierno federal beneficia ya a cerca de 90 mil productores con menos de cinco hectáreas de extensión.

En su intervención, el mandatario estatal destacó que la entrega de fertilizantes en la entidad representa una inversión federal de 560 millones de pesos, un respaldo importante para el estado, pues Michoacán es considerado el granero del país, debido a que uno de cada tres dólares generados por productos agrícolas de exportación fueron producidos en este territorio.

Estos fertilizantes ayudan a que sea negocio producir, dijo, pues en Estados Unidos se producen 450 millones de toneladas de maíz, lo que les permite tener costos de venta muy bajos.

“Si no fuera por los apoyos que da el gobierno de la República, pues, de plano no tendríamos cómo (producir), porque vivimos en un mundo globalizado”, manifestó Ramírez Bedolla al recalcar que los conflictos bélicos internacionales han llevado al encarecimiento de los fertilizantes comerciales.

Recordó que fue en el año 2022 cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador visitó la planta de Fertinal ubicada en el puerto de Lázaro Cárdenas, cuya extensión es de 900 hectáreas y aprobó 250 millones de dólares (5 mil mdp) para rehabilitarla y así produjera fertilizantes. Asimismo, solicitó que se incluyera a Michoacán en el programa de entrega gratuita, lo que se consolidó en el 2023.