Hasta 8 años de prisión a quien coloque sustancias en bebidas para cometer ilícitos: Enrique Correa

Querétaro, Querétaro, a 31 de marzo 2026.- De 4 a 8 años de prisión son las penas que busca alcanzar Enrique Correa Sada en la iniciativa que presentó para tipificar como delito la manipulación química con fines delictivos en el Código Penal del Estado de Querétaro.

Tras explicar que esta propuesta busca cerrar vacíos legales y proteger la integridad de las personas refirió que la intención es sancionar a quienes administren sustancias sin el consentimiento de otra persona con la intención de anular su voluntad, facilitar abusos, robos u otros delitos, una práctica que, aunque muchas veces se percibe como un “mito”, representa un riesgo real, especialmente en espacios públicos como bares, antros o centros de convivencia.

“Esta iniciativa nace para proteger a las mujeres, a los hombres y, sobre todo, a las y los jóvenes. Todos hemos escuchado estos casos en donde en un bar o en un antro alguien puede manipularte con sustancias para abusar o robarte. Por eso en Querétaro proponemos tipificar la manipulación química para prevenir que nadie pueda vulnerar la voluntad de otra persona”.

Destacó que también se busca sanciones económicas, mismas que podrán incrementarse en casos agravados, como cuando la víctima sea menor de edad, mujer, persona adulta mayor o cuando exista una relación de confianza o subordinación.

“Se establece que este delito será independiente, incluso si no se concreta otro ilícito, permitiendo actuar desde el momento en que se pone en riesgo la integridad y libertad de la víctima”.

Destacó que esta propuesta responde a nuevas formas de criminalidad que, aunque no siempre implican violencia física directa, generan graves afectaciones a la salud, la libertad y la seguridad de las personas.

“Con esta iniciativa, se busca que Querétaro avance en la protección de los derechos humanos, garantizando condiciones más seguras en espacios públicos y fortaleciendo el marco legal para prevenir delitos”.