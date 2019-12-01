Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2026 a las 07:45:59

Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2026.- Omar García Harfuch y Carlos Torres Piña representan perfiles afines en una idea central, la seguridad requiere instituciones honestas, intercambio de inteligencia y coordinación permanente. Esa coincidencia ofrece a Morena una carta de presentación particular, vinculada con la integridad y la capacidad para producir resultados.

Durante su paso por la Fiscalía de Michoacán, Torres Piña construyó redes de trabajo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Defensa, la Marina y la Guardia Nacional. La relación operativa con Harfuch permitió compartir información, dar seguimiento a investigaciones y desplegar acciones conjuntas en distintas regiones del estado.

Los resultados comenzaron a observarse en apenas diez meses.

Los mandamientos judiciales cumplimentados sin detenido previo pasaron de 212 a 477 en periodos comparables, mientras que los recursos recuperados para las víctimas aumentaron de 38.5 a 74.9 millones de pesos.

También se reforzaron las áreas de investigación y se reorganizó la institución para recuperar la confianza federal.

Para Torres Piña, ordenar la institución y sostener una política de cero tolerancia a la corrupción fueron condiciones necesarias para alcanzar esos avances.

Ese antecedente acompaña ahora sus recorridos por municipios y comunidades.

El reconocimiento a su gestión abre conversaciones sobre seguridad, justicia y atención a las víctimas, al tiempo que proyecta la imagen de un servidor público íntegro, capaz de escuchar y dialogar con distintos sectores.

Harfuch y Torres Piña no tienen trayectorias idénticas, pero comparten un método basado en honestidad, estrategia y cooperación institucional. Para Morena, ambos perfiles muestran que la confianza pública también se construye con resultados verificables.