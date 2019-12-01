Han sido suspendidas dos notarías en lo que va de la administración de Mauricio Kuri en Querétaro por quejas de índole administrativo: Eric Gudiño

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2025 a las 18:40:48

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 18 de noviembre de 2025.- En lo que va de la administración de Mauricio Kuri González, dos notarias; una en San Juan del Río y otra en Jalpan de Serra han sido suspendidas por contar con reiteradas quejas de índole administrativo, confirmó Eric Gudiño Torres, titular de la Secretaría de Gobierno.

“Actualmente, se tienen registradas 106 quejas contra notarías, de las cuales el 80 por ciento corresponde a trámites administrativos que pueden solventarse, mientras que el 20 por ciento restante involucra irregularidades de fondo, principalmente relacionadas con el no pago de escrituras en el Registro Público de la Propiedad”.

Adelantó que, por instrucción del gobernador, Mauricio Kuri González, se realizan inspecciones en todas las notarías de la entidad ante el incremento de quejas ciudadanas.

“Donde encontremos alguna anomalía habrá sanción. En las siguientes semanas habrá suspensión de más notarías y, en su caso, se retirará la patente a quienes hayan incumplido”.

Incluso, reconoció que, de estas quejas, algunas ya han derivado en denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro por el delito de fraude, sin embargo, es información que obra en esa dependencia.

Explicó que el proceso se realiza en coordinación con el Consejo de Notarios, con quienes se busca garantizar que el servicio se preste con legalidad y transparencia. Recordó que desde el inicio de su gestión se advirtió al gremio que no habría tolerancia frente a inconsistencias.

“No son todos los notarios, es un grupo ya identificado. La gran mayoría mantiene un buen prestigio, pero no vamos a ser permisivos con quienes acumulen quejas”.

Enfatizó que entre las notarías con historial de denuncias se encuentran algunas en Jalpan, San Juan del Río, Cadereyta y Amealco, donde se han detectado retrasos en trámites y falta de pago de impuestos.

Afirmó que, en los próximos días se dará a conocer, a través de medios oficiales, cuáles serán las notarías suspendidas.

Gudiño Torres recordó que en administraciones anteriores se implementaron programas para atender casos de incumplimiento, como el del notario Lugo Peláez, donde se entregaron escrituras pendientes a los afectados.

Subrayó que, aunque hasta ahora no se ha retirado ninguna notaría por mal manejo, en los próximos meses podrían concretarse sanciones más severas. “La instrucción es clara: ser duros con las revisiones y garantizar que los ciudadanos reciban el servicio notarial que les corresponde”.