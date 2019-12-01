Hagamos el sueño realidad: Luis Humberto Fernández 

Querétaro, Qro., 27 de junio de 2026.- El candidato a coordinador del los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Querétaro, Luis Humberto Fernández Fuentes informó que su intención para atener la convocatoria de Morena es para hacer que la entidad se convierta en territorio de todos y para todos.

“Llegamos aquí, con honestidad e integridad, para que hagamos realidad el Sueño Queretano con la certeza de que puede ser, por fin, un Querétaro de todos”.

Aseguró que, aunque hay desarrollo en Querétaro, aún no se llega a todos, y espera que desde la coordinación, pueda llegar antes los ciudadanos en cada colonia, barrio, comunidad y delegación municipal.

“Somos un estado que asombra, que en pocos años se volvió de los más prósperos del país, que atrae al mundo entero, que produce, que crea, que trabaja como pocos. Querétaro es grande porque su gente es grande; pero, seamos honestos, ese progreso no ha llegado a todos por igual, me niego a aceptar que el progreso sea solo de algunos. Quiero un solo Querétaro: grande para todos, sin dejar a nadie atrás”.